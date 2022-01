Silvio Berlusconi al Quirinale? Missione impossibile, perché l'Italia non è un paese decente (Di domenica 9 gennaio 2022) Berlusconi non diventerà mai presidente della Repubblica. Lo hanno sempre saputo i suoi sostenitori. Lo hanno sempre saputo i suoi avversari. Lo ha sempre saputo lui stesso. L'hanno sempre saputo tutti. Ma il realismo che fa accantonare quell'ipotesi e la mette tra le cose semplicemente impossibili non basta a chiudere il discorso. perché a riaprirlo basterebbe il gesto di resipiscenza di un ordinamento di potere che ha espulso Berlusconi per motivi abietti, per avversione antropologica, per conformismo sottoculturale. Tutti i difetti di Berlusconi, tutti i suoi limiti, tutte le sue promesse mancate, persinole sue tante e strepitose bugie, non c'entrano assolutamente nulla conla pregiudiziale che l'ha veramente determinata: che non sta in quella somma di caratteristiche ed esperienze discutibili, ma nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022)non diventerà mai presidente della Repubblica. Lo hanno sempre saputo i suoi sostenitori. Lo hanno sempre saputo i suoi avversari. Lo ha sempre saputo lui stesso. L'hanno sempre saputo tutti. Ma il realismo che fa accantonare quell'ipotesi e la mette tra le cose semplicemente impossibili non basta a chiudere il discorso.a riaprirlo basterebbe il gesto di resipiscenza di un ordinamento di potere che ha espulsoper motivi abietti, per avversione antropologica, per conformismo sottoculturale. Tutti i difetti di, tutti i suoi limiti, tutte le sue promesse mancate, persinole sue tante e strepitose bugie, non c'entrano assolutamente nulla conla pregiudiziale che l'ha veramente determinata: che non sta in quella somma di caratteristiche ed esperienze discutibili, ma nel ...

