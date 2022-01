Non sentiremo la mancanza dei “sessanta tiraggiro, un gol”. Tuanzebe sembra buono (Di domenica 9 gennaio 2022) Cesare – Caro Guido buona vittoria del Napoli. Anche oggi hanno giocato i resti della squadra titolare e poi nel primo tempo abbiamo dovuto fare a meno anche di Insigne per l’ennesimo infortunio muscolare. Inutile ritornare sopra alla serie innumerevoli di questi infortuni ma quello che mi ha lasciato perplesso è che dopo l’infortunio il “capitano in ciabattine” è stato tenuto in campo non si sa a fare cose se non cercare di peggiorare la situazione. Guido – Comunque Insigne sembrava giochicchiare e già calato nella futura squadra. A proposito ho visto che andrà a giocare in una squadra penultima nel già mediocre campionato americano. Penso che riuscirà a salvare il mondiale di novembre solo grazie alla infinita stima che di lui ha Mancini il quale già ha detto che non vede nessun problema visto che fino a giugno giocherà nel campionato italiano. Resto dell’idea che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) Cesare – Caro Guido buona vittoria del Napoli. Anche oggi hanno giocato i resti della squadra titolare e poi nel primo tempo abbiamo dovuto fare a meno anche di Insigne per l’ennesimo infortunio muscolare. Inutile ritornare sopra alla serie innumerevoli di questi infortuni ma quello che mi ha lasciato perplesso è che dopo l’infortunio il “capitano in ciabattine” è stato tenuto in campo non si sa a fare cose se non cercare di peggiorare la situazione. Guido – Comunque Insigneva giochicchiare e già calato nella futura squadra. A proposito ho visto che andrà a giocare in una squadra penultima nel già mediocre campionato americano. Penso che riuscirà a salvare il mondiale di novembre solo grazie alla infinita stima che di lui ha Mancini il quale già ha detto che non vede nessun problema visto che fino a giugno giocherà nel campionato italiano. Resto dell’idea che ...

Advertising

of_ubuntu : @marioadinolfi Non sentiremo la tua mancanza… ?????? - e_dezante : @massimozampini Massima goduria!!!!!!!! Dispiace solo che così non sentiremo il grande Francesco Repice a… - paolomartelli10 : Quando ci avranno fatto vaccinare tutti con la forza ci sentiremo dire che non ci rimane che convivere con questo… - Ciruzz0N : @PeppinInter Ma non occupa uno spazio irregolare, le braccia seguono il movimento del corpo, dopo il rimpallo sul p… - SecciValerio : @UniCredit_IT @ChefLuca7 @crypto_gateway Una reazione come questa é molto strana... Secondo me la può fare solo una… -