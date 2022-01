Nelle isole minori basta il Green pass base sui mezzi pubblici fino al 10 febbraio (Di domenica 9 gennaio 2022) Per i soli motivi di salute e di studio, l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori è possibile con il Green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio. Lo prevede l’Ordinanza del ministero della Salute, adottata su proposta del ministero dei Trasporti. L’ordinanza dispone inoltre che il trasporto scolastico dedicato non è equiparato al trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2. L’ordinanza, che decorre a partire dal 10 gennaio fino al 10 febbraio 2022, prevede il Graen ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Per i soli motivi di salute e di studio, l’accesso aiper lo spostamento da e perè possibile con ile non rafforzatoal 10. Lo prevede l’Ordinanza del ministero della Salute, adottata su proposta del ministero dei Trasporti. L’ordinanza dispone inoltre che il trasporto scolastico dedicato non è equiparato al trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibileal 10agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2. L’ordinanza, che decorre a partire dal 10 gennaioal 102022, prevede il Graen ...

