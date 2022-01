Napoli-Sampdoria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di domenica 9 gennaio 2022) Al Diego Armando Maradona il Napoli di Luciano Spalletti ospiterà alle ore 16.30 la Sampdoria per la 21esima giornata della Serie A 2021/2022. Non un bel momento per entrambe le squadre, con gli azzurri reduci dalla sconfitta contro lo Spezia e dal pareggio contro la Juventus e i blucerchiati con due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre giornate. La partita sarà visibile su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Al Diego Armando Maradona ildi Luciano Spalletti ospiterà alle ore 16.30 laper la 21esima giornata della. Non un bel momento per entrambe le squadre, con gli azzurri reduci dalla sconfitta contro lo Spezia e dal pareggio contro la Juventus e i blucerchiati con due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre giornate. La partita sarà visibile su Dazn. SportFace.

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliSamp sarà diretta dall’arbitro Di Bello di Brindisi. ?? #ForzaNapoliSempre - cmdotcom : #Napoli , inizia il ritiro in vista della #Sampdoria: l'arrivo dei giocatori di #Spalletti in hotel - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - SiamoPartenopei : GAZZETTA - Napoli-Sampdoria, i possibili 11 di Spalletti. Tuanzebe in panchina - SampNews24 : Fantacalcio #Sampdoria, tre giocatori da schierare contro il Napoli -