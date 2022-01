GF Vip, Katia Ricciarelli a Soleil Sorge: "Gli autori mi hanno fatto i complimenti per il mio comportamento" (Di domenica 9 gennaio 2022) Nell'ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip, è stato dato moltissimo spazio agli scontri avvenuti tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè. Per la cantante lirica non sono stati presi provvedimenti di alcun tipo e questo ha generato un ulteriore valanga di polemiche oltre che un'ondata di malcontento che ha colpito e sta colpendo duro il Grande Fratello. Alfonso Signorini non ha fatto altro che parlare a tutti gli inquilini, cercando di far capire che lo spettacolo offerto non può essere tollerato e che il comportamento degli ultimi giorni è vergognoso, ma a parte questa strigliata collettiva, non è accaduto nulla alla provocatrice dello sconquasso. Gli autori invece hanno reso pubblico un comunicato ufficiale nel quale si esortano tutti i concorrenti di avere un ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 9 gennaio 2022) Nell'ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip, è stato dato moltissimo spazio agli scontri avvenuti trae Lulù Selassiè. Per la cantante lirica non sono stati presi provvedimenti di alcun tipo e questo ha generato un ulteriore valanga di polemiche oltre che un'ondata di malcontento che ha colpito e sta colpendo duro il Grande Fratello. Alfonso Signorini non haaltro che parlare a tutti gli inquilini, cercando di far capire che lo spettacolo offerto non può essere tollerato e che ildegli ultimi giorni è vergognoso, ma a parte questa strigliata collettiva, non è accaduto nulla alla provocatrice dello sconquasso. Gliinvecereso pubblico un comunicato ufficiale nel quale si esortano tutti i concorrenti di avere un ...

