Galla Placidia | l’ultima imperatrice

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 9 gennaio 2022) Roma, 9 gen – Quando nel 379 a Teodosio Iviene affidata la parte orientale dell’Impero, di Roma ormai non rimane che uno sbiadito – seppur bellissimo – ricordo. Ultimo imperatore prima della divisione tra pars occidentalis e pars orientalis, alla morte di questo valoroso militare (395) sono i figli Arcadio e Onorio a succedergli. Il secondo in particolare – definito non a caso dallo storico inglese Edward Gibbon come “l’indifferente” – si dimostra assolutamente inadatto alla gestione della cosa pubblica: invasioni, rivolte, perdite territoriali, la decapitazione del magister militum Stilicone (408) e soprattutto – conseguenza di tale esecuzione – il sacco visigoto della città eterna perpetrato nell’agosto del 410.Il sacco di RomaPer diverso tempo infatti la reggenza della parte occidentale è tenuta proprio dal migliore dei generali. Il quale, per difendere l’Italia sposta nel 402 la ...