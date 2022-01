"Come sono ridotta 7 mesi dopo la prima dose". Vaccino, l'incubo di Ilaria: "Ma non sono una no-vax" (Di domenica 9 gennaio 2022) Tra chi avrebbe subito delle reazioni significative al Vaccino anti-Covid, c'è Ilaria, 43 anni, di Massa Carrara, che fece la prima dose il primo giugno 2021. E ora, la donna racconta il suo calvario a La voce apuana. Un lungo colloquio in cui premette in modo deciso che "non sono una no-vax" e "non suggerirei a nessuno di non vaccinarsi". Eppure, chiede di essere ascoltata. "Alcuni medici addirittura interrompono la visita non appena sentono la parola Vaccino", spiega. Dunque, il racconto del suo calvario: "Il primo di giugno mezzora dopo aver ricevuto la prima dose di Moderna, ho iniziato a sentire bruciare l'orecchio destro. La sensazione durò un paio d'ore e inizialmente non pensai neanche che vi fosse ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Tra chi avrebbe subito delle reazioni significative alanti-Covid, c'è, 43 anni, di Massa Carrara, che fece lail primo giugno 2021. E ora, la donna racconta il suo calvario a La voce apuana. Un lungo colloquio in cui premette in modo deciso che "nonuna no-vax" e "non suggerirei a nessuno di non vaccinarsi". Eppure, chiede di essere ascoltata. "Alcuni medici addirittura interrompono la visita non appena sentono la parola", spiega. Dunque, il racconto del suo calvario: "Il primo di giugno mezzoraaver ricevuto ladi Moderna, ho iniziato a sentire bruciare l'orecchio destro. La sensazione durò un paio d'ore e inizialmente non pensai neanche che vi fosse ...

Advertising

thetrueshade : Quanto sono belli i 15 minuti post vaccino nella saletta? Nessuna responsabilità, il tuo compito è solo stare sedu… - marattin : Dopo questo tweet, alcuni si sono scandalizzati: “ma come, i soldi del Pnrr - ottenuti da Conte combattendo contro… - riotta : Le stragi #Kazakistan, regia di #Putin , sono segnale di quel che accadrà negli Anni Venti, con Russia e Cina a sfi… - anto_galli4 : RT @Pie974: A #CePostaPerTe #Bonolis ha detto che ci sono aumenti di casi di #Leucemie facendo passare la cosa come una normalità assoluta.… - marcellone8 : RT @MASSIMO_MASSlMO: Da quando la #Raggi non è più sindaca molti giornalisti (per modo di dire) sono in crisi profonda. Un tempo, questi FA… -