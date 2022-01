Australian Open 2022 | tabellone qualificazione Il sorteggio degli azzurri | presenti Caruso e Cobolli tra gli 11 al via

(Di domenica 9 gennaio 2022) Si è svolto nella notte ildelmaschile di. 11 gli italiani al via: beffato Andrea Vavassori, che è rimasto il primo fuori dalla lista (a meno di ulteriori evoluzioni che vedano la cancellazione di qualcuno che è già stato sorteggiato). Questo è un contingente numerosissimo, ma non da record: ci sono stati anche 15 giocatori nel recente passato. Per Federico Gaio c’è una vecchia conoscenza del circuito, il tedesco Tobias Kamke, specialista del veloce, ma nel complesso, riuscisse a passare, avrebbe le carte in regola per provare il salto. Testa di serie è anche Salvatore, che trova sia lo sloveno Blaz Rola che tre italiani nello stesso spot: pesca male Andrea Arnaboldi (il giapponese Taro Daniel), ...

Per dire: la domanda di esenzione medica al vaccino per partecipare aglisarebbe dovuta arrivare non oltre il 10 dicembre. Djokovic, secondo il legali, il 16 fa un tampone (e quindi ...DJOKOVIC E LA VICENDA DEL FERMO IN AUSTRALIA: LE NOTIZIE Djokovic all'da non vaccinato: "Ho un'esenzione". Scoppia la polemica Novak Djokovic, l'Australia cancella il visto: il numero ...“Djokovic, il Robot, è un personaggio. Magari non sempre simpatico, ma devo dire per la sua immagine pubblica è anche ...La campionessa in carica dell’Australian Open Naomi Osaka si è ritirata da un torneo di riscaldamento per il Grande Slam per via di un infortunio addominale, gettando un’ombra sulla sua capacità di an ...