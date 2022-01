ATP Cup 2022, Denis Shapovalov regala il primo punto alla Spagna: sconfitto Pablo Carreno Busta (Di domenica 9 gennaio 2022) Il primo punto della finale dell’ATP Cup 2022 va al Canada. Nel singolare di apertura Denis Shapovalov (n.14 ATP) ha la meglio sul canadese Pablo Carreno Busta per 6-4 6-3 dopo un’ora e 40 minuti di gioco. Davvero un grande match del canadese, che infligge al numero 20 del mondo la prima sconfitta del 2022. L’inizio di partita è davvero combattuto. Entrambi i tennisti si procurano diverse palle break (Carreno-Busta sei, Shapovalov due), ma nessuno riesce a rubare il servizio all’avversario e si arriva dunque sul 4-4. Il decimo game è quello decisivo per il set: il canadese, dopo aver vinto il suo turno di battuta, centra il break e conquista il primo parziale. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Ildella finale dell’ATP Cupva al Canada. Nel singolare di apertura(n.14 ATP) ha la meglio sul canadeseper 6-4 6-3 dopo un’ora e 40 minuti di gioco. Davvero un grande match del canadese, che infligge al numero 20 del mondo la prima sconfitta del. L’inizio di partita è davvero combattuto. Entrambi i tennisti si procurano diverse palle break (sei,due), ma nessuno riesce a rubare il servizio all’avversario e si arriva dunque sul 4-4. Il decimo game è quello decisivo per il set: il canadese, dopo aver vinto il suo turno di battuta, centra il break e conquista ilparziale. Il ...

Advertising

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - sportface2016 : ATP Cup 2022, #Shapovalov detta legge contro Carreno Busta: Canada a un passo dal titolo #ATPCup - zazoomblog : Spagna-Canada in tv oggi: orario canale e diretta streaming Atp Cup 2022 - #Spagna-Canada #oggi: #orario #canale - zazoomblog : Atp Cup 2022 in tv: programma orari e come vederla in streaming - #programma #orari #vederla #streaming… - zazoomblog : Atp Cup 2022 in tv: programma orari e come vederla in streaming - #programma #orari #vederla #streaming -