Vaccini a Castelvenere, nuovo open day per gli studenti (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelvenere (Bn) – “La realtà dimostra che l’unica arma contro il Covid è il vaccino. Per uscire definitivamente dal tunnel della pandemia occorre dunque l’impegno e la volontà di tutti noi, a cominciare dal rispetto delle regole e vaccinandoci. Per questi motivi, dopo le vaccinazioni di massa del 2 e 6 gennaio, l’amministrazione comunale ha deciso di organizzare un open day vaccinale per i nostri studenti che frequentano le scuole elementari e medie di Castelvenere. È l’occasione per mettere al sicuro la salute dei nostri figli e nipoti, e di quella dei loro cari”. Con questo appello il sindaco di Castelvenere, Alessandro Di Santo, che è anche Medico di Medicina Generale, invita i giovani studenti che frequentano le scuole elementari e medie del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – “La realtà dimostra che l’unica arma contro il Covid è il vaccino. Per uscire definitivamente dal tunnel della pandemia occorre dunque l’impegno e la volontà di tutti noi, a cominciare dal rispetto delle regole e vaccinandoci. Per questi motivi, dopo le vaccinazioni di massa del 2 e 6 gennaio, l’amministrazione comunale ha deciso di organizzare unday vaccinale per i nostriche frequentano le scuole elementari e medie di. È l’occasione per mettere al sicuro la salute dei nostri figli e nipoti, e di quella dei loro cari”. Con questo appello il sindaco di, Alessandro Di Santo, che è anche Medico di Medicina Generale, invita i giovaniche frequentano le scuole elementari e medie del ...

