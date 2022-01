Ufficiale | slitta la gara di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina | la nuova data e l’orario

(Di domenica 9 gennaio 2022) I tanti problemi legati al Covid stanno investendo il calciono. Non solo i tanti rinvii della 20esima e 21esima giornata del campionato di Serie A, nelle scorse ore la Lega Calcio ha stabilito per la 21esima e 22esima giornata anche alcuni cambiamenti di date o orari. A seguito di queste variazioni, anche il programma dellaè costretto a cambiare.e orario del match diAtalanta-Venezia, match degli ottavi di finale, inizialmente programmato per mercoledì 12 gennaio alle ore 14.30 prenderà il via nel medesimo giorno ma alle ore 17.30 (diretta tv su1), mentresi ...

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale slitta

La decisionedella Lega Serie A è stata presa come conseguenza dell'aumento dei casi di ...PURE IL NAPOLI - Non cambia nulla invece per Udinese - Atalanta, che resta programmata alle ...Adesso è. La Lega Serie A ha rivoluzionato il calendario della ventunesima giornata e farà in modo ... Nel dettaglio, Torino - Fiorentinaa lunedì 10 gennaio alle ore 17, mentre Cagliari ...L'ottavo di finale al 'Maradona' contro la Fiorentina si giocherà giovedì 13 gennaio alle ore 18 perché i viola affronteranno la gara di campionato lunedì. Gli azzurri cercheranno di ritrovare quella ...Tempo di Lettura: < 1 minuto La Lega Serie A, attraverso il comunicato ufficiale n. 130, ha reso noto che la gara Cagliari-Bologna (originariamente in programma domenica 9 gennaio alle ore 14:30) è st ...