TAR sospende la quarantena del Torino imposta dall’ASL

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il TAR del Piemonte ha sospeso con effetto immediato ladeldispostalo scorso 5 gennaio. È quanto ordina un decreto emanato in data 8 gennaio – e svelato dall’edizione didel Corriere della Sera – dalla prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale a firma del presidente Savio Picone. È stato L'articolo

Ildel Piemonte ha accolto il ricorso della Lega di A sciogliendo la quarantena del gruppo squadra del Torino con 24 ore di anticipo. Adesso la sfida con la Fiorentina si gioca sicuramente. le date ? ...... dobbiamo assistere infatti all'ennesima manifestazione di prepotenza giuridica del tribunale amministrativo, che di fattoa tutto gennaio l'attività elettorale per l'ordine dei ...Una nuova saga di una telenovela senza fine. Il Tar del Piemonte infatti ha sospeso, con immediatezza, l’ordinanza dell’Asl di Torino perché ‘illegittima’. L’Asl aveva messo in quarantena tutto il ...Secondo il Tar del Piemonte, l'ASL di Torino avrebbe illegittimamente posto in quarantena i soggetti risultati negativi e sottoposti al regime di ...