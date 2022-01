Supercoppa Italiana Femminile | Juventus-Milan 0-1 | fine primo tempo | LIVE NEWS

(Di sabato 8 gennaio 2022)si giocherà alle 14:30 per quella che sarà la gara valida per la: seguiil match.

14.00 Tra mezz'ora, il calcio d'inizio di Juventus - Milan, la finale dellafemminile. Le formazioni ufficiali JUVENTUS (4 - 3 - 3): Peyraud - Magnin; Lundorf, Gama, Lenzini, ...Commenta per primo Intervistato a LA7, Ivan Gazidis ha parlato così a pochi istanti dall'inizio della finale diFemminile tra Milan e Juventus: 'Abbiamo vissuto un periodo difficile nel mondo, anche per le ragazze. Le nostre guerriere stanno lottando, focalizzandosi su questa partita ...Le calciatrici giallorosse Elisa Bartoli e Claudia Ciccotti sono state sottoposte a esami strumentali dopo la Supercoppa Dopo la semifinale della Supercoppa italiana, persa per 2-1 contro il Milan di ...Diretta Juventus Milan donne streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della finale della SUpercoppa Italiana 2021 femminile.