Roma, Pinto guarda alla Premier per la sessione di mercato: Kamara il nome più caldo (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo aver chiuso l'accordo per Maitland-Niles, Tiago Pinto continua ad avere nel mirino alcuni giocatori della Premier League per la sessione di mercato di gennaio. Nello specifico, dopo aver raggiunto l'accordo con l'Arsenal per Maitland-Niles, la Roma non ha intenzione di fermarsi. L'obiettivo primario sin dalla scorsa estate resta un centrocampista centrale, con Kamara che sembra il nome

