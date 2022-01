Roma - Juve | Allegri | ' Ci sarà un po' di turnover | Alex Sandro è assente

Advertising

juventusfc : Qui ??Allianz Stadium. Inizia la conferenza di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - Gazzetta_it : Juve, Chiellini è negativo. Ma probabile conferma di Rugani contro la Roma - GoalItalia : Lite accesa con l'arbitro Sozza al termine di Juve-Napoli ?????? Allegri rischia la squalifica: può saltare Roma-Ju… - Fprime86 : RT @juventusfc: Qui ??Allianz Stadium. Inizia la conferenza di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - Pall_Gonfiato : #Allegri in conferenza stampa in vista della sfida di domani con la #Roma -

Massimiliano Allegri medita cambi di formazione alla vigilia di, prevista per domani alle 18.30 all'Olimpico: "Gennaio è un mese duro, ci sono tante partite, mercoledì c'è la finale di Supercoppa. Contro i giallorossi Alex Sandro sarà assente, tornano ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La conferenza stampa di Allegri: le parole alla vigilia di, sfida valida per la 21esima giornata di Serie A Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha presentato la sfida contro la. Le parole del tecnico della Juventus: PARTITA ...Ascolta la versione audio dell'articolo Squalifica Allegri, in conferenza stampa il tecnico bianconero ha commentato la decisione del Giudice Sportivo: le sue parole Massimiliano Allegri è intervenuto ...Massimiliano Allegri presenta la sfida che vedrà la Juventus protagonista sul campo della Roma: “La mia squalifica ci sta, inutile commentare" ...