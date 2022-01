Report allenamento: gli aggiornamenti su Fabian Ruiz e Osimhen! (Di sabato 8 gennaio 2022) La SSC Napoli ha rilasciato un comunicato relativo all’allenamento odierno in vista della prossima gara di campionato. Di seguito la nota ufficiale: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma allo Stadio Maradona domani alle ore 16.30. FOTO: SSC Napoli – Fabian Ruiz La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla ed esercitazioni su palla inattiva”. Nessuna novità, quindi, per quanto riguarda tutti gli indisponibili (Meret, Malcuit, Mario Rui, Lozano, Osimhen e Fabian Ruiz). Il centrocampista spagnolo è alle prese con una tendinopatia adduttoria, mentre Osimhen sta recuperando dall’infortunio all’occhio. Tutti gli altri ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 gennaio 2022) La SSC Napoli ha rilasciato un comunicato relativo all’odierno in vista della prossima gara di campionato. Di seguito la nota ufficiale: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma allo Stadio Maradona domani alle ore 16.30. FOTO: SSC Napoli –La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla ed esercitazioni su palla inattiva”. Nessuna novità, quindi, per quanto riguarda tutti gli indisponibili (Meret, Malcuit, Mario Rui, Lozano, Osimhen e). Il centrocampista spagnolo è alle prese con una tendinopatia adduttoria, mentre Osimhen sta recuperando dall’infortunio all’occhio. Tutti gli altri ...

