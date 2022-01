No, Puzzer non ha davvero detto che lui e Djokovic sono “una cosa sola” (Di sabato 8 gennaio 2022) Stefano Puzzer è in viaggio, insieme ai suoi “seguaci”, da Venezia verso Roma per cercare di far sentire la voce del popolo no vax e no pass contro le decisioni recenti del governo, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 oltre alle ulteriori strette sui trasporti e le attività riservate solo a chi è in possesso di Super Green Pass. I deliri di Puzzer sono ben noti, e sono stati proprio questi a farne un idolo negli ambienti complottisti. L’ultima sua uscita, però, rilanciata anche da alcuni media, non corrisponde al vero: il leader dei portuali non avrebbe detto “Io e Djoko siamo una cosa sola”, ma si tratterebbe di una dichiarazione inventata e rilanciata da una pagina Facebook satirica che porta il suo nome, “Gente come noi per Stefano ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Stefanoè in viaggio, insieme ai suoi “seguaci”, da Venezia verso Roma per cercare di far sentire la voce del popolo no vax e no pass contro le decisioni recenti del governo, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 oltre alle ulteriori strette sui trasporti e le attività riservate solo a chi è in possesso di Super Green Pass. I deliri diben noti, estati proprio questi a farne un idolo negli ambienti complottisti. L’ultima sua uscita, però, rilanciata anche da alcuni media, non corrisponde al vero: il leader dei portuali non avrebbe“Io e Djoko siamo una”, ma si tratterebbe di una dichiarazione inventata e rilanciata da una pagina Facebook satirica che porta il suo nome, “Gente come noi per Stefano ...

