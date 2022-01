Napoli, arrestato l’attore che interpretò Danielino in Gomorra: era in auto con una pistola (Di sabato 8 gennaio 2022) arrestato Vincenzo Sacchettino, l’attore che ha interpretato Danielino nella nota serie tv Gomorra. Il 23enne si trovava nel Rione Scampia, a Napoli, quando è finito in manette: la polizia lo ha trovato a bordo di una vettura in possesso di una pistola. Vincenzo ha tentato la fuga ma è stato prontamente bloccato. arrestato Vincenzo Sacchettino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 8 gennaio 2022)Vincenzo Sacchettino,che ha interpretatonella nota serie tv. Il 23enne si trovava nel Rione Scampia, a, quando è finito in manette: la polizia lo ha trovato a bordo di una vettura in possesso di una. Vincenzo ha tentato la fuga ma è stato prontamente bloccato.Vincenzo Sacchettino L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

