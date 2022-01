Milan, dalla Spagna arriva un’indiscrezione: Perez vuole il rossonero! (Di sabato 8 gennaio 2022) Le strade di Kessie e del Milan sembrano allontanarsi ogni giorno di più. Non si arriva ad un accordo tra le parti per il rinnovo è così aumentano vertiginosamente le possibilità che i rossoneri possano perdere l’ivoriano, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, a fine stagione a parametro zero. Kessie Cote d’IvoireIntanto mezza Europa fiuta l’affare, tenendo contatti con l’entourage del centrocampista. Stando a quanto riportato da El Nacional, l’ivoriano potrebbe vestire la maglia del Real Madrid. A quanto pare, Florentino Perez avrebbe intenzione di intensificare i contatti con l’ex centrocampista dell’Atalanta, l’obiettivo dei Blancos è quello di ottenere la firma sul pre contratto. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022) Le strade di Kessie e delsembrano allontanarsi ogni giorno di più. Non siad un accordo tra le parti per il rinnovo è così aumentano vertiginosamente le possibilità che i rossoneri possano perdere l’ivoriano, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, a fine stagione a parametro zero. Kessie Cote d’IvoireIntanto mezza Europa fiuta l’affare, tenendo contatti con l’entourage del centrocampista. Stando a quanto riportato da El Nacional, l’ivoriano potrebbe vestire la maglia del Real Madrid. A quanto pare, Florentinoavrebbe intenzione di intensificare i contatti con l’ex centrocampista dell’Atalanta, l’obiettivo dei Blancos è quello di ottenere la firma sul pre contratto. VINCENZO BONIELLO

