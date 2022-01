Medjugorje | messaggio della Regina della Pace | “Nessuno di voi senta la tristezza”

(Di sabato 8 gennaio 2022) La Madonna anel suoper oggi ci esorta a non essere tristi. Parole tanto più attuali in questo periodo in cui il nostro stato d’animo è gravato da una condizione pesante. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Al di là, e indipendentemente, dalla personale fede che possiamo nutrire in Maria sotto il Titolo di Regina della Pace di, mi pare che ildella Madre di Dio e di Padre di Dio, ...MADONNA DI25 NOVEMBRE/ "Siate segno del Paradiso sulla Terra" NESSUN MIRACOLO A, IL PARERE DI BROSIO: "MANCA UNA STRUTTURA DEDICATA" Sulla vicenda è intervenuto ...La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi, ci esorta a confidare nella potenza della preghiera capace di compiere nei nostri cuori quello che non possiamo neanche immaginare.La Madonna nel suo messaggio per oggi vuole aiutarci a prendere seriamente coscienza delle conseguenze infauste che il peccato provoca inesorabilmente alla nostra anima.