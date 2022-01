Maldini conferma: “A breve annunceremo tre rinnovi di contratto” (Di sabato 8 gennaio 2022) Paolo Maldini, ospite al meeting online di Aimc 2021, si è esposto su vari temi tra cui i rinnovi di contratto. Come riporta Antonio Vitiello, il dirigente rossonero ha parlato in particolare di tre giocatori: “Il rinnovo di Theo è molto ben avviato, così come quello di Bennacer. Stiamo parlando anche con Leao, l’intenzione è quella di rinnovare a breve con tutti e tre.” Theo Hernandez, Milan I tre calciatori hanno scelto di non seguire l’esempio di Donnarumma e Calhanoglu, ma vogliono proseguire la loro avventura in rossonero. Maldini non si è invece esposto sul rinnovo di Kessie, sempre più vicino ad essere il prossimo giocatore del MIlan ad andarsene a zero. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022) Paolo, ospite al meeting online di Aimc 2021, si è esposto su vari temi tra cui idi. Come riporta Antonio Vitiello, il dirigente rossonero ha parlato in particolare di tre giocatori: “Il rinnovo di Theo è molto ben avviato, così come quello di Bennacer. Stiamo parlando anche con Leao, l’intenzione è quella di rinnovare acon tutti e tre.” Theo Hernandez, Milan I tre calciatori hanno scelto di non seguire l’esempio di Donnarumma e Calhanoglu, ma vogliono proseguire la loro avventura in rossonero.non si è invece esposto sul rinnovo di Kessie, sempre più vicino ad essere il prossimo giocatore del MIlan ad andarsene a zero. Simone Borghi

