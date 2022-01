LIVE – Juventus-Milan 0-0 | finale Supercoppa calcio femminile 2022 DIRETTA

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tutto pronto per. Ladelladiavrà luogo alle 14.30 al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone davanti a più di 3mila spettatori. Joe Montemurro contro Maurizio Ganz in 90? preziosissimi che consegnano il primo trofeo di questa stagione. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA0-0 25? – Cross di Bonansea e colpo di testa di Caruso. Presa facile per Giuliani. 24? – Bianconere pericolose sugli sviluppi di un corner. Il tentativo è di Lundorf, ma ilsi salva. 20? – Punteggio ancora fermo sullo 0-0 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. 12? – Ilci prova con Grimshaw, ma la sua conclusione ...

24' - Doppia occasione per la Juve! Giuliani respinge un gran colpo di testa di Bonansea, la palla arriva al limite sui piedi di Caruso ma il suo destro viene respinto dalla difesa del Milan. 22' - ...5' Occasione Juve! Carusu si trova a tu per tu con Giuliani, ma l'estremo difensore si fa trovare attenta e decia la conclusione in corner. 3' Prima occasione per il Milan!