Lazio, Sarri: “lockdown? Allora sia per tutti, non solo per il calcio” (Di sabato 8 gennaio 2022) “Se la pandemia si considera pericolosa Allora il lockdown deve essere non solo calcistico. Al contrario, se si considera il virus come un’influenza Allora la cosa è diversa. Io spero non si arrivi di nuovo agli stadi chiusi perché ti fa passare la voglia anche a chi ha grande passione per il calcio come me”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Lazio Maurizio Sarri, rispondendo in conferenza stampa sulle possibili future decisioni riguardo al campionato di Serie A dopo i casi positivi al Covid-19. La Lazio si prepara per la partita del campionato di Serie A contro l’Inter, l’allenatore Maurizio Sarri è tornato a parlare di un argomento caldo che sta portando tante discussioni. L'articolo calcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 8 gennaio 2022) “Se la pandemia si considera pericolosaildeve essere noncalcistico. Al contrario, se si considera il virus come un’influenzala cosa è diversa. Io spero non si arrivi di nuovo agli stadi chiusi perché ti fa passare la voglia anche a chi ha grande passione per ilcome me”. Sono le dichiarazioni del tecnico dellaMaurizio, rispondendo in conferenza stampa sulle possibili future decisioni riguardo al campionato di Serie A dopo i casi positivi al Covid-19. Lasi prepara per la partita del campionato di Serie A contro l’Inter, l’allenatore Maurizioè tornato a parlare di un argomento caldo che sta portando tante discussioni. L'articoloWeb.

