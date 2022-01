Lando Norris parla di Carlos Sainz | “Uno dei migliori piloti in Formula Uno”

(Di sabato 8 gennaio 2022)ha battuto, nel derby di Maranello, il compagno di squadra Charles Leclerc superandolo in classifica generale dedicata ai. Un’affermazione importante per lo spagnolo che, paradossalmente, ha il contratto in scadenza nel 2022. Il corridore iberico, figlio d’arte con il padre che attualmente è impegnato in Dakar, si è fregiato dei complimenti di, rivale della McLaren. Le parole diEcco le parole del pilota della McLaren ai microfoni di motorsport.com: “Penso che la mia seconda stagione sia stata buona. Penso chesia uno deiin1. Inoltre non mi ha fatto fare bella figura, perché è un pilota estremamente forte e ha fatto ...

Se ha perso contro Sainz, figuriamoci quante ne prenderà da Ricciardo '. Era questo il tenore di qualche commento sudodici mesi fa. Parole che sottintendevano una clamorosa sottovalutazione sia dello spagnolo, andato in Ferrari, sia del britannico, come se la coppia che ha portato la McLaren sul podio ...ha corso al fianco di Carlos Sainz per due stagioni in McLaren, nel 2019 e nel 2020, e non nasconde di considerare lo spagnolo della Ferrari tra i migliori piloti del Circus. L'inglese in ...Lando Norris ritiene che molte persone si stiano rendendo conto di cosa sia in grado di fare Carlos Sainz, suo ex compagno di squadra in McLaren, da quando è arrivato in Ferrari.Ma davvero c’era qualcuno che dubitava delle qualità di Carlos Sainz? Annunciato dalla Ferrari ancora prima che scattasse la stagione 2020 per sostituire nel 2021 Sebastian Vettel, ...