La Lega: «Patto con Iv e M5s per un presidente della Repubblica di centrodestra. Draghi? No» (Di sabato 8 gennaio 2022) Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, torna oggi a dire la sua sulla corsa al Quirinale. E lo fa proponendo di nuovo un'alleanza con Italia Viva ma corteggiando anche il MoVimento 5 Stelle. «Dopo trent'anni di presidenti di centrosinistra pensiamo sia venuto il momento di eleggere una personalità di centrodestra», esordisce Fontana. Che poi avverte che «è necessario che il nostro campo sia comPatto e che allacci un dialogo con le altre forze per provare a creare delle convergenze». Per il leghista Berlusconi «è un candidato importante e godrà del nostro sostegno nelle prime votazioni. Partiamo da una base di 450 grandi elettori. Sono tanti, tuttavia non bastano per eleggerlo». E chiede di «evitare che gli accada ciò che avvenne con Prodi nel 2013». Ma oltre al leader di Forza Italia «ci sono nel Paese figure ...

