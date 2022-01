Juventus-Milan oggi in tv | canale | orario e streaming finale Supercoppa calcio femminile 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio dididi. La partita è in programma, sabato 8 gennaio, alle 14.30 al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone davanti a più di 3mila spettatori e verrà trasmessa in diretta su TimVision e La7. Sportface.it non vi lascerà soli e vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Per la Juve si tratterà della quartaconsecutiva in, la prima di Montemurro. “Per affrontare la, che da anni sta dominando il palcoscenico, dovremo essere perfetti, anche se questo potrebbe comunque non bastare per alzare a fine partita il trofeo”, ha spiegato invece Ganz. SportFace.