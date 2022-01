Inter, Dzeko negativo al secondo tampone: con la Lazio ci sarà (Di sabato 8 gennaio 2022) L’attaccante dell’Inter Dzeko è risultato negativo anche al secondo tampone e contro la Lazio ci sarà secondo quanto raccolto da InterNews24 Edin Dzeko è risultato negativo anche al secondo tampone e ha ottenuto da prassi l’idoneità medica. Dzeko si sta allenando in gruppo nella sessione di rifinitura pre Lazio iniziato da poco. Il bosniaco torna a disposizione di Inzaghi ma difficilmente sarà titolare con la Lazio: il tecnico valuterà oggi le sue condizioni, probabile parta dalla panchina domani sera. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) L’attaccante dell’è risultatoanche ale contro laciquanto raccolto daNews24 Edinè risultatoanche ale ha ottenuto da prassi l’idoneità medica.si sta allenando in gruppo nella sessione di rifinitura preiniziato da poco. Il bosniaco torna a disposizione di Inzaghi ma difficilmentetitolare con la: il tecnico valuterà oggi le sue condizioni, probabile parta dalla panchina domani sera. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS ...

