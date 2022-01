Gli ululati razzisti contro Kean che nessuno punisce | VIDEO (Di sabato 8 gennaio 2022) Nessun provvedimento per i tifosi del Napoli che lo scorso 6 gennaio hanno rivolto cori razzisti all’attaccante della Juventus Moise Kean. E su Twitter si scatena l’hashtag “SiamoTuttiKean”. Gli ululati razzisti contro Kean che nessuno punisce No ma…..non si sono assolutamente sentiti #SiamoTuttiKean pic.twitter.com/C9WNc9gm5z — RiD ThE RoCk®? (@RidTheRock) January 8, 2022 L’attesa decisione del Giudice Sportivo riguardo i fatti accaduti lo scorso giovedì all’Allianz Stadium, durante la partita di Serie A Juventus-Napoli, non è arrivata. Neanche un riferimento a quanto accaduto nel consueto comunicato con i provvedimenti relativi alla giornata. Quindi nessuna sanzione e nessun provvedimento per alcuni dei tifosi ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Nessun provvedimento per i tifosi del Napoli che lo scorso 6 gennaio hanno rivolto coriall’attaccante della Juventus Moise. E su Twitter si scatena l’hashtag “SiamoTutti”. GlicheNo ma…..non si sono assolutamente sentiti #SiamoTuttipic.twitter.com/C9WNc9gm5z — RiD ThE RoCk®? (@RidTheRock) January 8, 2022 L’attesa decisione del Giudice Sportivo riguardo i fatti accaduti lo scorso giovedì all’Allianz Stadium, durante la partita di Serie A Juventus-Napoli, non è arrivata. Neanche un riferimento a quanto accaduto nel consueto comunicato con i provvedimenti relativi alla giornata. Quindi nessuna sanzione e nessun provvedimento per alcuni dei tifosi ...

Advertising

_Morik92_ : Due pesi e due misure. Che schifo. Anche gli ululati razzisti qui sono differenti tra loro. Mi vergogno da cittadino italiano. #Kean - lapoelkann_ : Anche a capienza ridotta gli idioti negli stadi non mancano. Che siano ululati contro Kean, Koulibaly, Maignan o co… - cosimosimone2 : RT @ingrid_perrod: #SiamoTuttiKean e vergogna all arbitro e alla #SerieA che che non sentono gli ululati contro #Kean - ema_blu78 : RT @PercheCazzo: #SiamoTuttiKean Perché durante la diretta di Juventus-Napoli, praticamente tutti, anche chi stava guardando Amadeus su Rai… - MaxScherzyIT : RT @MaryDiDio2: Per la serie la #juve ruba : - #Allegri squalificato - #Mourinho non squalificato dopo lo show nel post partita contro ar… -