Docenti e genitori: “Sciopero bianco e della fame contro la discriminazione degli studenti no vax” (Di sabato 8 gennaio 2022) "La discriminazione fra studenti vaccinati, che potranno rimanere in classe e non vaccinati, che dovranno andare in Dad, è inaccettabile. Personalmente se dovesse capitare nelle mie classi, per protesta non farò lezione, rimanendo in aula a discutere della (in)costituzionalità di questo provvedimento governativo e di cosa fare per contrastarlo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) "Lafravaccinati, che potranno rimanere in classe e non vaccinati, che dovranno andare in Dad, è inaccettabile. Personalmente se dovesse capitare nelle mie classi, per protesta non farò lezione, rimanendo in aula a discutere(in)costituzionalità di questo provvedimento governativo e di cosa fare per contrastarlo". L'articolo .

Advertising

PPanariello : Mascherine e senza che nessuno controllare, perché oggi i docenti hanno anche paura di richiamare troppo un ragazzo… - VaniaCorbellini : @LaVeritaWeb Ma un’altro problema grande è voler discriminare anche i bambini dove i genitori giustamente non vogli… - sonoViolet : RT @Sara_1083: @TitEnrica Al ristorante e al bar si va per scelta e ora solo se si è vaccinati. La scuola dai 6 ai 18 anni è obbligatoria e… - granmartello : @enzomazza Preside non decide autonomamente spesa come quella dei purificatori d'aria: decide Consiglio d'Istituto,… - LeoniLuca : @Fabopolis @nekosbaka @Azione_it @WRicciardi @CarloCalenda Ho parlato e sto parlando con decine di presidi, amminis… -