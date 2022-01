Di Maio guarito dal Covid, “ora è negativo e sta bene” (Di sabato 8 gennaio 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è guarito dal Covid. Dopo aver contratto il virus nel periodo natalizio, a quanto si apprende, il titolare della Farnesina nelle ultime 24 ore ha effettuato il test anti Covid che ha dato esito negativo. “Sta bene, da domani sarà al Ministero”, confermano le fonti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 gennaio 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Didal. Dopo aver contratto il virus nel periodo natalizio, a quanto si apprende, il titolare della Farnesina nelle ultime 24 ore ha effettuato il test antiche ha dato esito. “Sta, da domani sarà al Ministero”, confermano le fonti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

