Belen sta con Lavezzi? La verità da Instagram del Pocho (Di sabato 8 gennaio 2022) La vita sentimentale di Ezequiel Lavezzi è sempre un motivo di discussione. L’ex calciatore, tra le altre, di Napoli e PSG, nonostante sia fidanzato con la modella brasiliana Natalia Borges, è stato recentemente accostato ad un’altra showgirl molto conosciuta. Belen Rodriguez Lavezzi Belen Rodriguez Lavezzi, il Pocho smentisce il flirt Infatti alcuni giornali che si occupano di gossip hanno rilanciato la notizia di un presunto flirt tra l’argentino e la sua connazionale, Belen Rodriguez. Le voci si erano già rincorse nel 2019, ma stavolta il Pocho non è rimasto a guardare e, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto rispondere in maniera molto forte: “È una fake news, sono felicemente fidanzato. Non mi rompete i ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 gennaio 2022) La vita sentimentale di Ezequielè sempre un motivo di discussione. L’ex calciatore, tra le altre, di Napoli e PSG, nonostante sia fidanzato con la modella brasiliana Natalia Borges, è stato recentemente accostato ad un’altra showgirl molto conosciuta.RodriguezRodriguez, ilsmentisce il flirt Infatti alcuni giornali che si occupano di gossip hanno rilanciato la notizia di un presunto flirt tra l’argentino e la sua connazionale,Rodriguez. Le voci si erano già rincorse nel 2019, ma stavolta ilnon è rimasto a guardare e, attraverso il suo profilo, ha voluto rispondere in maniera molto forte: “È una fake news, sono felicemente fidanzato. Non mi rompete i ...

