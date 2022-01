Arezzo: no vax contro vicesindaca Lucia Tanti. La solidarietà del settosegretario Nisini e del Centrodestra (Di sabato 8 gennaio 2022) No vax all'attacco, anche ad Arezzo: nel mirino il vicesindaco, Lucia Tanzi. Alla quale ha espresso la sua solidarietà il sottosegretario al ministero del lavoro e politiche sociali e parlamentare leghista Tiziana Nisini: «Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà al vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti per gli episodi che l'hanno vista coinvolta nelle ultime ore. Auspico che vengano quanto prima individuati i responsabili di questi gesti vergognosi. Si tratta di un fatto gravissimo da condannare senza se e senza ma» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 8 gennaio 2022) No vax all'attacco, anche ad: nel mirino il vicesindaco,Tanzi. Alla quale ha espresso la suail sottosegretario al ministero del lavoro e politiche sociali e parlamentare leghista Tiziana: «Esprimo tutta la mia vicinanza eal vicesindaco diper gli episodi che l'hanno vista coinvolta nelle ultime ore. Auspico che vengano quanto prima individuati i responsabili di questi gesti vergognosi. Si tratta di un fatto gravissimo da condannare senza se e senza ma» L'articolo proviene da Firenze Post.

