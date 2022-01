12 Ore del Golfo, prima parte: 2 Seas Motorsport domina senza rivali, Luca Marini è 4° in PRO-Am (Di sabato 8 gennaio 2022) Il 2 Seas Motorsport continua a dominare la scena con entrambe dopo la prima parte della 12 Ore del Golfo, competizione che inaugura il lunghissimo calendario riservato alle ruote coperte. Sheikh Isa Al Khalifa/ Martin Kodric/ Ben Barnicoat #1 sono al comando della prova davanti alla gemella #66 di Morgan Tillbrook/ Casper Stevenson /Ian Loggie, leader in PRO-Am. Quarto posto in PRO-Am, quinto assoluto, per David Fumanelli/Alessio Salucci/Luca Marini Monster (VR46 Kessel Racing Team #46). Uno dei protagonisti della quarta ora è stato sicuramente il belga Dries Vanthoor. Il portacolori di Attempto Racing ha cercato disperatamente di ricucire il proprio gap con la Top3, una missione in parte riuscita. Il pilota ufficiale Audi, campione ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Il 2continua are la scena con entrambe dopo ladella 12 Ore del, competizione che inaugura il lunghissimo calendario riservato alle ruote coperte. Sheikh Isa Al Khalifa/ Martin Kodric/ Ben Barnicoat #1 sono al comando della prova davanti alla gemella #66 di Morgan Tillbrook/ Casper Stevenson /Ian Loggie, leader in PRO-Am. Quarto posto in PRO-Am, quinto assoluto, per David Fumanelli/Alessio Salucci/Monster (VR46 Kessel Racing Team #46). Uno dei protagonisti della quarta ora è stato sicuramente il belga Dries Vanthoor. Il portacolori di Attempto Racing ha cercato disperatamente di ricucire il proprio gap con la Top3, una missione inriuscita. Il pilota ufficiale Audi, campione ...

