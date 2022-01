(Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - I profili Twitter deldie di1600 sono stati violati. Nella tarda serata di ieri alcuni hacker hanno preso il possesso degli account e pubblicato dei messaggi in cui chiedonoinper le due manifestazioni: ildie i festeggiamenti per i 1.600 anni della città. Attualmente ildi1600 è stato disattivato mentre quello delè ancora attivo e restano visibili i 5 messaggi di richiesta diinche partono da 18 ore fa. Agi ha potuto verificare tramite il codice del portafoglio inindicato che al momento nessun pagamento è stato effettuato a favore degli ...

sulsitodisimone : Violato il profilo social del Carnevale di Venezia, chieste donazioni in Bitcoin - arcamasilum : 18 ore dopo il profilo del Carnevale di Venezia è ancora in mano a chi lo ha violato. Al momento nessuna 'donazione… - moral_cervantes : RT @nuova_venezia: Sospeso anche il profilo di Venezia 1600, il Comune ha presentato una denuncia. Un anno fa toccò alla pagina della Fenic… - nuova_venezia : Sospeso anche il profilo di Venezia 1600, il Comune ha presentato una denuncia. Un anno fa toccò alla pagina della… - ccecchet : @gasparripdl @Popetti1 @zona_bianca Ma le hanno violato il profilo o le si è spento nuovamente il cervello -

