Vaccini | parla Ainis | «Obbligo “gentile” frutto di una mediazione Giusta la multa esigua per chi non si vaccina»

(Di venerdì 7 gennaio 2022) «Una delle scelte più politiche di sempre». Così Michele, celebre costituzionalista e scrittore, spiega e commenta l’ultima decisione del governo Draghi sull’le per tutti gli over 50. Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Roma Tre e autore del libro in uscita Presidenti d’Italia,aiuta a distinguere i punti forti e i punti deboli dell’le all’italiana, nelle ultime ore non poco criticato da esperti e scienziati. Professore, prima di tutto la risposta di base che è utile sapere e ribadire. Tutto questo è costituzionale? «La decisione è del tutto legittima. C’è una norma costituzionale che ormai gli italiani hanno imparato a conoscere e che è l’articolo 32. Contiene due principi che in apparenza ...