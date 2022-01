Torino Fiorentina, slitta la data dell’incontro: le ultime (Di venerdì 7 gennaio 2022) Torino-Fiorentina, match che era a rischio a causa dei contagi nella società granata, potrebbe essere spostato: le ultime Come riportato da Sportitalia, in occasione dell’ultima riunione di Lega si sarebbe parlato anche dei recuperi delle partite saltate ieri. Torino-Fiorentina potrebbe essere disputata nella giornata di lunedì, con conseguente spostamento del match di Coppa Italia contro il Napoli al giovedì. Cagliari-Bologna e Udinese-Atalanta, al momento, sono le solo due partite a rischio rinvio. Si va verso l’ok anche per Verona-Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022), match che era a rischio a causa dei contagi nella società granata, potrebbe essere spostato: leCome riportato da Sportitalia, in occasione dell’ultima riunione di Lega si sarebbe parlato anche dei recuperi delle partite saltate ieri.potrebbe essere disputata nella giornata di lunedì, con conseguente spostamento del match di Coppa Italia contro il Napoli al giovedì. Cagliari-Bologna e Udinese-Atalanta, al momento, sono le solo due partite a rischio rinvio. Si va verso l’ok anche per Verona-Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

