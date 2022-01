Sidney Poitier: morto a 94 anni il protagonista di Indovina chi viene a cena? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sidney Poitier è morto il 7 gennaio 2022 all'età di 94 anni; è stato il primo attore di colore a vincere il Premio Oscar come Miglior attore protagonista. Sidney Poitier è morto il 7 gennaio 2022 all'età di 94 anni; è stato il primo attore di colore a vincere il Premio Oscar come Miglior attore protagonista - nel 1964 per il film I gigli del campo. Era noto soprattutto per aver interpretato Indovina chi viene a cena? Sidney Poitier è stato il primo attore di colore a vincere il Premio Oscar come Miglior attore protagonista. Indimenticabile la sua interpretazione in Indovina chi viene a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 gennaio 2022)il 7 gennaio 2022 all'età di 94; è stato il primo attore di colore a vincere il Premio Oscar come Miglior attoreil 7 gennaio 2022 all'età di 94; è stato il primo attore di colore a vincere il Premio Oscar come Miglior attore- nel 1964 per il film I gigli del campo. Era noto soprattutto per aver interpretatochiè stato il primo attore di colore a vincere il Premio Oscar come Miglior attore. Indimenticabile la sua interpretazione inchia ...

Advertising

SkyTG24 : Morto Sidney Poitier: l’attore di Indovina chi viene a cena? - Corriere : È morto Sidney Poitier, primo afroamericano a vincere l’Oscar come miglior attore: aveva 94 anni - repubblica : E' morto Sidney Poitier, primo attore afroamericano a vincere l'Oscar. Aveva 94 anni - benphillips76 : RT @ROBZIK: È morto a 94 anni l’attore Sidney Poitier. Prese l’Oscar (primo afroamericano a ricevere il riconoscimento) nel 1964 come migli… - rebeccalandi88 : Morto Sidney Poitier, leggenda di Hollywood e primo uomo di colore a vincere l'Oscar come miglior attore: aveva 94… -