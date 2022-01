Renzi: “Sbagliato chiudere le scuole. Piuttosto si faccia la vaccinazione a scuola” (Di venerdì 7 gennaio 2022) "Il nostro scopo è quello di dover vaccinare sempre di più. Io sono per l'obbligo vaccinale da una vita. Per me nemmeno in Chiesa, e lo dico da cattolico, non si dovrebbe entrare senza green pass. Ma chiudere la scuola, no: è Sbagliato. Mi spiega perché mia figlia dovrebbe poter andare in pizzeria e non a scuola? E' una follia. Invece che chiudere, io fari i vaccini a scuola". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) "Il nostro scopo è quello di dover vaccinare sempre di più. Io sono per l'obbligo vaccinale da una vita. Per me nemmeno in Chiesa, e lo dico da cattolico, non si dovrebbe entrare senza green pass. Mala, no: è. Mi spiega perché mia figlia dovrebbe poter andare in pizzeria e non a? E' una follia. Invece che, io fari i vaccini a". L'articolo .

