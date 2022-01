Obbligo vaccinale, il 1° febbraio scatta la multa una tantum di 100 euro. Ecco tutte le altre sanzioni (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen – Obbligo vaccinale: arriva la multa una tantum di cento euro per chi ha compiuto 50 anni e al 1° febbraio non risulterà vaccinato. Ma ci sono altre multe e sanzioni per chi non sarà in regola anche con il green pass e il super green pass (rilasciato solo a vaccinati e guariti dal Covid). Vediamo bene come funziona e cosa rischia chi non sarà trovato in regola. Obbligo vaccinale, multa una tantum di 100 euro per gli over 50 non vaccinati al 1° febbraio Il nuovo giro di vite del governo Draghi contro il Covid scatta con il decreto legge approvato mercoledì 5 gennaio. Per tutti coloro che non saranno in regola con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen –: arriva launadi centoper chi ha compiuto 50 anni e al 1°non risulterà vaccinato. Ma ci sonomulte eper chi non sarà in regola anche con il green pass e il super green pass (rilasciato solo a vaccinati e guariti dal Covid). Vediamo bene come funziona e cosa rischia chi non sarà trovato in regola.unadi 100per gli over 50 non vaccinati al 1°Il nuovo giro di vite del governo Draghi contro il Covidcon il decreto legge approvato mercoledì 5 gennaio. Per tutti coloro che non saranno in regola con ...

