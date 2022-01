Obbligo di vaccino per gli over 50, scatta la multa una tantum di cento euro (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Agenzia delle Entrate incrocerà i dati di abitanti e immunizzati. Si attende un Dpcm con l’elenco delle attività alle quali si potrà accedere senza il pass. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Agenzia delle Entrate incrocerà i dati di abitanti e immunizzati. Si attende un Dpcm con l’elenco delle attività alle quali si potrà accedere senza il pass.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'… - Agenzia_Ansa : FLASH | Obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. E' l'orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l… - Agenzia_Ansa : Il decreto che introduce l'obbligo di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non… - Brigante1959 : RT @catania_turi: Mettono l obbligo del vaccino e poi sono i primi a non essere vaccinati, veramente ci vorebbe una rivoluzione e mandarli… - 5Ricomincio : -