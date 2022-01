Advertising

tuttopuntotv : MasterChef Italia 11, chi è stato eliminato ieri sera nella quarta puntata? #MasterChefIt #masterchefitalia - Italia_Notizie : Masterchef 2021, le mille emozioni di Elena hanno una spiegazione: la “rivelazione” della concorrente incassa l’app… - zazoomblog : Masterchef Italia 11: lntervista alle concorrenti eliminate Andrealetizia e Rita - #Masterchef #Italia #lntervista - zazoomblog : Masterchef Italia 11: lntervista alle concorrenti eliminate Andrealetizia e Rita - #Masterchef #Italia #lntervista - InformaCibo : Masterchef Italia: cos’è successo nella puntata del 4 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : MasterChef Italia

Non ha ammesso errori la quarta puntata di11 , funestata da due eliminazioni che hanno lasciato tutti gli altri concorrenti in lacrime . Una serata piena di pathos e di novità, che ha visto, oltre al primo Skill Test di ...Il cooking show più amato dagli italiani sta finalmente entrando nel vivo:11 , sempre prodotto da Endemol Shine Italy e in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (ma disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW), è andato in onda con ...La concorrente prima piange, poi balla euforica. Il motivo? La sua sincerissima spiegazione incassa l'applauso di giudici e colleghi [VIDEO] ...La quarta puntata di MasterChef Italia 11 ha visto ben due eliminazioni che hanno portato alle lacrime tutti gli altri concorrenti della Masterclass: il video. Non ha ammesso errori la quarta puntata ...