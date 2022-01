Lazio in zona arancione, D’Amato: ‘Non possiamo escluderla’ (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da meno di una settimana il Lazio è in zona gialla: i casi sono in aumento, la variante Omicron continua a circolare e non è escluso che la Regione possa presto passare addirittura nella fascia arancione, quella con maggiori restrizioni e che sembrava ormai far parte del passato. E invece no perché, molto probabilmente, la cartina dell’Italia è destinata a cambiare (ancora una volta) e la Liguria, seguita da Marche e Campania, sembra essere a un passo dalla zona arancione. Che l’assessore D’Amato, Responsabile alla Sanità del Lazio, non esclude per il proprio territorio. Lazio in zona arancione? ‘Lazio in zona arancione? Al momento no, ma i rischi ci sono sempre perché ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da meno di una settimana ilè ingialla: i casi sono in aumento, la variante Omicron continua a circolare e non è escluso che la Regione possa presto passare addirittura nella fascia, quella con maggiori restrizioni e che sembrava ormai far parte del passato. E invece no perché, molto probabilmente, la cartina dell’Italia è destinata a cambiare (ancora una volta) e la Liguria, seguita da Marche e Campania, sembra essere a un passo dalla. Che l’assessore, Responsabile alla Sanità del, non esclude per il proprio territorio.in? ‘in? Al momento no, ma i rischi ci sono sempre perché ...

sole24ore : Dal 3 gennaio Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia in zona gialla - Agenzia_Ansa : Passeranno in zona gialla da lunedì prossimo Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia #ANSA - saryxs87 : Se i vaccinati non la smettono subito di farsi i tamponi per ipocondria, il Lazio andrà presto in zona arancione. Sono esausta. - CorriereCitta : Lazio in zona arancione, D’Amato: ‘Non possiamo escluderla’ - News24_it : Lazio resta in zona gialla, come cambiano le regole con il decreto Covid - Fanpage -