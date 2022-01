Kate Middleton, i suoi amici raccontano come è davvero nella vita privata (Di venerdì 7 gennaio 2022) Chi è davvero? Chi si nasconde dietro il sorriso sempre stampato in faccia e trucco e parrucco sempre perfetti? Insomma, qual è la vera Kate Middleton? Alla vigilia del grande traguardo dei 40 anni, alcuni amici e parenti della Duchessa di Cambridge hanno raccontato la Kate privata. Quella che si scorge solo a tratti nella rigida etichetta che segue durante gli eventi ufficiali. Le incredibili affermazioni sono state raccolte in esclusiva dal settimanale inglese Hello!. Che ha raggiunto alcuni di quelli che conoscono meglio Kate Middleton. Si scopre, così, che la futura regina è «naturalmente introversa». E che ha superato la sua timidezza per dedicarsi alle cause benefiche. Ma che è anche una donna «molto autoironica e ... Leggi su amica (Di venerdì 7 gennaio 2022) Chi è? Chi si nasconde dietro il sorriso sempre stampato in faccia e trucco e parrucco sempre perfetti? Insomma, qual è la vera? Alla vigilia del grande traguardo dei 40 anni, alcunie parenti della Duchessa di Cambridge hanno raccontato la. Quella che si scorge solo a trattirigida etichetta che segue durante gli eventi ufficiali. Le incredibili affermazioni sono state raccolte in esclusiva dal settimanale inglese Hello!. Che ha raggiunto alcuni di quelli che conoscono meglio. Si scopre, così, che la futura regina è «naturalmente introversa». E che ha superato la sua timidezza per dedicarsi alle cause benefiche. Ma che è anche una donna «molto autoironica e ...

