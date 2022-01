Io speriamo che me la cavo: cosa fanno oggi quei bambini (Di venerdì 7 gennaio 2022) Io speriamo che me la cavo, un documentario per ritrovare tutti i protagonista del film girato trent’anni fa: l’autore è uno di loro Il film della grande Lina Wertmuller con protagonista Paolo Villaggio è del 1992, treant’anni fa. Nato dal libro di Marcello D’Orta che ha all’epoca raccolse i temi più stravaganti, particolari (anche da un punto di vista umano), divertenti quanto sgrammaticati scritti da bambini di Arzano, in provincia di Napoli – Corzano nel film – è come se avesse avuto un sequel. Scena Io speriamo che me la cavo (foto Facebook)Che fine hanno fatto i bambini che formarono la classe elementare di Corzano dove il maestro (Villaggio) si trovò ad insegnare per errore? È una domanda che si è posto anche Adriano Pantaleo, uno di quei piccoli ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ioche me la, un documentario per ritrovare tutti i protagonista del film girato trent’anni fa: l’autore è uno di loro Il film della grande Lina Wertmuller con protagonista Paolo Villaggio è del 1992, treant’anni fa. Nato dal libro di Marcello D’Orta che ha all’epoca raccolse i temi più stravaganti, particolari (anche da un punto di vista umano), divertenti quanto sgrammaticati scritti dadi Arzano, in provincia di Napoli – Corzano nel film – è come se avesse avuto un sequel. Scena Ioche me la(foto Facebook)Che fine hanno fatto iche formarono la classe elementare di Corzano dove il maestro (Villaggio) si trovò ad insegnare per errore? È una domanda che si è posto anche Adriano Pantaleo, uno dipiccoli ...

