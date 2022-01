Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli fa irritare gli sponsor: Mikado si dissocia da “certi comportamenti" (Di venerdì 7 gennaio 2022) Katia Ricciarelli è sempre più isolata al Grande Fratello Vip 6: le sue uscite hanno irritato anche alcuni sponsor che si sono fatti sentire con la produzione. Dopo la rivolta dei social ora anche gli sponsor sono contro Katia Ricciarelli: il marchio Mikado è intervenuto presso la produzione del GF Vip per protestare contro le frasi del soprano. La Ricciarelli sui social è accusata di atteggiamenti misogini, omofobi e razzisti. Ogni concorrente del Grande Fratello Vip 6 è stato almeno una volta al centro di polemiche, esattamente come chi ha partecipato alle edizioni precedenti. Nessuno sfugge all'attenta, e qualche volta ossessiva, analisi del popolo dei social, ma nessun concorrente ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 gennaio 2022)è sempre più isolata alVip 6: le sue uscite hanno irritato anche alcuniche si sono fatti sentire con la produzione. Dopo la rivolta dei social ora anche glisono contro: il marchioè intervenuto presso la produzione del GF Vip per protestare contro le frasi del soprano. Lasui social è accusata di atteggiamenti misogini, omofobi e razzisti. Ogni concorrente delVip 6 è stato almeno una volta al centro di polemiche, esattamente come chi ha partecipato alle edizioni precedenti. Nessuno sfugge all'attenta, e qualche volta ossessiva, analisi del popolo dei social, ma nessun concorrente ...

