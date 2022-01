Gian Pietro Beltrando con Swisstech è l'opportunità del futuro Made in Italy. (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le fondamenta del successo della nota azienda italiana Swisstech Consulting è ad opera dei due importanti imprenditori italiani, Tommaso Zapparrata e Gian Pietro Beltrando. La Swisstech Consulting, è impegnata nella vendita di sistemi automatici algoritmici nel trading, più precisamente nel mercato del Forex. La sede della società è a Genova, è famosa in tutta Italia, per aver fatto registrare importanti volumi d'affari raggiunti e al flusso influenzale utilizzato da essa. Precisamente, Swisstech Consulting, è una start-up nata a maggio 2021, in soli 7 mesi ha consolidato una struttura che vanta un team imponente composto da varie figure.?Gian Pietro Beltrando, noto imprenditore e influencer italiano, stabilito a Cuneo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le fondamenta del successo della nota azienda italianaConsulting è ad opera dei due importanti imprenditori italiani, Tommaso Zapparrata e. LaConsulting, è impegnata nella vendita di sistemi automatici algoritmici nel trading, più precisamente nel mercato del Forex. La sede della società è a Genova, è famosa in tutta Italia, per aver fatto registrare importanti volumi d'affari raggiunti e al flusso influenzale utilizzato da essa. Precisamente,Consulting, è una start-up nata a maggio 2021, in soli 7 mesi ha consolidato una struttura che vanta un team imponente composto da varie figure.?, noto imprenditore e influencer italiano, stabilito a Cuneo, ...

