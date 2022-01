GF Vip, l’ex fidanzata del concorrente è una celebre conduttrice: la riconoscete? – FOTO (Di venerdì 7 gennaio 2022) All’interno della casa di Cinecittà si stanno consumando alcuni flirt che stanno facendo chiacchierare. Lui però aveva una compagna famosa. Grande Fratello Vip, in questo ultimo periodo, ha affrontato alcuni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 7 gennaio 2022) All’interno della casa di Cinecittà si stanno consumando alcuni flirt che stanno facendo chiacchierare. Lui però aveva una compagna famosa. Grande Fratello Vip, in questo ultimo periodo, ha affrontato alcuni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

VelvetMagIta : #GFvip, Alfonso Signorini chiama un ex concorrente? L’indiscrezione #gfvip6 #VelvetMag #Velvet - IsaeChia : #Isola 2022, una super protagonista del Gf Vip 5 nel cast? L’indiscrezione Intanto un ex tronista di… - zazoomblog : GF Vip Alfonso Signorini chiama un ex concorrente? L’indiscrezione - #Alfonso #Signorini #chiama - infoitcultura : GF Vip, l'ex Vito Fusco parla di Miriana Trevisan: «Urtis ha ragione, le sante stanno solo in paradiso» - MazzeiRosy : Ma che gente di ??????. Prima li fanno certi regali e poi li rinfacciano. Tappatevi la bocca. Siete dei poveracci, pen… -