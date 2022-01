GF Vip: ex concorrenti pronti a fare sciopero, ecco perché (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si prepara uno sciopero nello studio del GF Vip 6 a causa di alcuni comportamenti di uno dei concorrenti della casa. Katia Ricciarelli continua con uscite infelici al GF Vip 2021, e alcuni ex concorrenti stanno progettando uno sciopero nello studio. La soprano dopo aver chiamato Lulù “scimmia” e averle detto di “tornare a scuola al suo Paese”, ha preso di mira Giacomo Urtis. La soprano ha definito una donna Giacomo Urtis mentre parlava con il nuovo concorrente Kabir Bedi.PORTEBBE INTERESSARTI: Can Yaman e Francesca Chillemi, una voce: compagno di lei è geloso (immagine dal web)Giacomo Urtis è uno dei nuovi concorrenti del reality di Canale 5. Urtis nasce a Caracas, in Venezuela, ha quindi 43 anni, ed è laureato in medicina e specializzato in Dermatologia e Malattie Veneree. La vera passione del ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si prepara unonello studio del GF Vip 6 a causa di alcuni comportamenti di uno deidella casa. Katia Ricciarelli continua con uscite infelici al GF Vip 2021, e alcuni exstanno progettando unonello studio. La soprano dopo aver chiamato Lulù “scimmia” e averle detto di “tornare a scuola al suo Paese”, ha preso di mira Giacomo Urtis. La soprano ha definito una donna Giacomo Urtis mentre parlava con il nuovo concorrente Kabir Bedi.PORTEBBE INTERESSARTI: Can Yaman e Francesca Chillemi, una voce: compagno di lei è geloso (immagine dal web)Giacomo Urtis è uno dei nuovidel reality di Canale 5. Urtis nasce a Caracas, in Venezuela, ha quindi 43 anni, ed è laureato in medicina e specializzato in Dermatologia e Malattie Veneree. La vera passione del ...

AleMal5 : Per me è Piersilvio che non manda a casa autori e conduttore..oltre a qualche concorrente sia chiaro!Se consideriam… - zazoomblog : GF Vip Jessica è una furia contro alcuni concorrenti: “Quello che dice Katia va sempre bene” - #Jessica #furia… - molliangelove : RT @bayenr: questo il filmato della punizione ai concorrenti che avevano riso delle frasi di S.Veneziano. (come Katia e amiche) Il condutto… - bayenr : questo il filmato della punizione ai concorrenti che avevano riso delle frasi di S.Veneziano. (come Katia e amiche)… - Di81706789 : Concorrenti giovani che si stanno dimostrando più intelligenti e soprattutto meno maliziosi rispetto a gruppetto vi… -