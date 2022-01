(Di venerdì 7 gennaio 2022) "Il futuro è Green ma per raggiungere questo obiettivo serve gas e, come indica chiaramente la commissione europea, e lo sblocco immediato di progetti e investimenti in energie ...

Advertising

ignaziocorrao : Rincari per quasi 1000€ a famiglia. Il ministro della finta #transizione @LDO_CTIO pensa di raddoppiare la produzio… - aranciaverde : RT @serenel14278447: ?? Energia: piano di FI al governo, servono nucleare pulito e gas - serenel14278447 : ?? Energia: piano di FI al governo, servono nucleare pulito e gas - CarloUlivi : Evidentemente questa gente a contatti ottimi per rifornirsi di ottima roba... Loro, nei loro fumi, vedendo l'energi… - iconanews : Energia: piano di FI al governo, servono nucleare pulito e gas -

Ultime Notizie dalla rete : Energia piano

Agenzia ANSA

Lo affermano in una nota il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e il responsabile dei Dipartimenti del partito, Alessandro Cattaneo, che hanno consegnato oggi ildi ...Ilè stato ritenuto necessario per una migliore illuminazione della città e frazioni, e, ... visto che l'elettrica è sempre più cara ed incide molto sul bilancio comunale. Pietro ...Il partito azzurro ha presentato al governo un piano per la pianificazione energetica nazionale: "Le priorità sono l'emergenza gas e il caro bollette" ..."Da subito chiediamo un intervento per non mettere in ginocchio famiglie e imprese, già provate gravemente dalla pandemia", hanno detto Tajani ...