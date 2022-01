È morto Sidney Poitier | vita e successi del grande attore di Indovina chi viene a cena

(Di venerdì 7 gennaio 2022) ÈPoiter,afroamericano di 94 anni e uno dei simboli della vecchia Hollywood: uno dei suoi più grandifu interpretare il ruolo di John Prentice inChi, capolavoro cinematografico del 1967 che tratta il tema degli pregiudizi razziali attraverso l’amore di una coppia formata da un ragazzo di colore ed una giovane ragazza bianca., la morte: l’annuncio del Ministro degli affari esteri La notizia della morte di, riporta The Indipendent, sarebbe stata data dal ministro degli affari esteri delle Bahamas Fred Mitchell. La morte diè una triste notizia nel mondo del cinema statunitense e lo è specialmente per la comunità ...

E', all'età di 94 anni,Poitier . Attore afroamericano che per primo ha raggiunto la dimensione di icona di Hollywood, Poitier nacque a Miami, in Florida, il 20 febbraio 1927. Dopo essere ...Poitier, leggenda di Hollywood che ha spianato la strada a tantissimi attori afroamericani, èall'età di 94 anni. Attore, regista ma anche diplomatico: il leggendario protagonista di "...Sidney Poitier, leggenda di Hollywood che ha spianato la strada a tantissimi attori afroamericani, è morto all’età di 94 anni. Lo riportano alcuni media Usa. È stato il primo afroamericano premiato co ...Sidney Poitier è morto. Il leggendario attore afroamericano aveva 94 anni. Nel 1964 vinse l'Oscar come miglior attore, primo afroamericano ...